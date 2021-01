Christian Wood, les Pistons avaient été mis en garde en 2019

Il a certes manqué les retrouvailles avec les Pistons la nuit dernière, mais Christian Wood n'en demeure pas l'une des révélations de la saison. En réalité, il confirme les belles fulgurances aperçues l'an passé à Detroit où il tournait à 17 points et et 8 rebonds de moyenne. Parti à Houston contre un beau chèque, l'intérieur est aujourd'hui l'un des favoris au titre de MIP. Si les Rockets sont au fond de la conférence Ouest avec 3 victoires en 15 matches, Wood lui enchaîne les cartons.

Non drafté, largué par sa compagne suite à cette non sélection, Christian Wood poursuit sa revanche, si bien qu'il fait partie des meilleurs à son poste en NBA. Près de 24 points et 11 rebonds. Une belle histoire comme en propose souvent la NBA. L'intéressé avait aussi une certaine réputation, et Dwane Casey, son ancien coach à Detroit, avait reçu plusieurs messages assez négatifs.

"Quelqu'un qui était à l'autre bout du pays m'avait dit 'ne le prend pas, laisse le partir. C'est un mauvais gars'. Je n'ai jamais vu ça ni expérimenté ça. On a simplement pu voir sa progression. Je suis très heureux et fier de lui. Le ciel est sa limite et c'est l'un des plus talentueux big men dans cette ligue."

On peut y voir ici une légère amertume adressée à ses dirigeants qui n'ont pas tout fait pour le garder. Au lieu de ça, ils ont mis 25M sur 3 ans pour Mason Plumlee. Wood, lui, a coûté 41M sur la même durée à Houston. Et à ce tarif, on peut se dire qu'aujourd'hui, le Rocket est l'une des meilleures affaires de l'intersaison.

Christian Wood : "J'ai cru que j'allais mourir"