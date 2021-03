Classe : les Spurs affichent leur respect pour le tournoi NCAA féminin

La nuit dernière, les joueurs des San Antonio Spurs ont décidé de marquer le coup pour montrer leur respect et leur admiration aux joueuses qui participent au tournoi NCAA féminin, qui se déroule justement à SA.

Plusieurs d’entre eux ont débarqué à l’AT&T Center en portant des jerseys de quelques joueuses américaines mythiques.

Certains ont représenté leurs anciennes facs. DeMar DeRozan s’est ainsi pointé avec le légendaire maillot de Cheryl Miller, la plus grande joueuse de l’histoire d’USC. Et Rudy Gay arborait quant à lui un maillot de Rebecca Lobo qui jouait comme lui à Connecticut.

Patty Mills est venu avec le maillot de sa femme, Alyssa, qu’il a rencontrée dans leur fac de Saint Mary’s :

Dejounte Murray, lui, n’a pas endossé le maillot de sa fac. Il a choisi de rendre hommage à leur légende d’assistant-coach, Becky Hammon :

March Madness is in San Antonio so you know our guys had to rep 🔥 pic.twitter.com/napskp5OgD — San Antonio Spurs (@spurs) March 22, 2021

Une belle initiative pour mettre à l’honneur un basket féminin universitaire qui a malheureusement eu la preuve que même la NCAA ne les considérait pas à leur juste valeur. Qu’il s’agisse de dotations, de nourritures ou des équipements de musculation mis à disposition, la NCAA s’est plantée dans les grandes largeurs…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Overtime WBB (@overtimewbb)

Heureusement, elle a su réagir vite à la fronde menée entre autres par Sedona Prince :

Let me put it on Twitter too cause this needs the attention pic.twitter.com/t0DWKL2YHR — Sedona Prince (@sedonaprince_) March 19, 2021

Social media is powerful. Thank you for all of y’all’s support pic.twitter.com/YR5ZNwywv6 — Sedona Prince (@sedonaprince_) March 20, 2021

Espérons que la prochaine fois, la NCAA fasse dès le départ mieux les choses… Les Spurs, eux, ont en tout cas une nouvelle fois été irréprochables dans leur manière de mettre en avant le tournoi féminin.