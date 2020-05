Les Clippers très avantagés grâce à Steve Ballmer ?

On a pu le voir, le confinement a parfois mis en lumière les différentes inégalités de ressources d’un pays à l’autre, d’une famille à l’autre, etc. Même en NBA, où les joueurs sont pourtant tous multimillionnaires. Ceux qui disposaient d’un terrain de basket dans leur propre maison ont par exemple eu la possibilité de continuer à shooter tandis que d’autres n’ont pas touché une balle pendant des semaines. Des inégalités pas toujours liées à la richesse mais aussi à la situation de la franchise. Aux Los Angeles Clippers, tout semble aller pour le mieux. Et Steve Ballmer, le propriétaire, s’est assuré que chacun des joueurs puissent travailler dans de bonnes conditions pendant la période de quarantaine.

C’est ce que nous apprennent Doc Rivers et Austin Rivers lors d’un live père-fils entre le coach des Clips et le joueur des Houston Rockets.

« - Austin Rivers : C’est vrai que Ballmer vous a fait livrer des vélos d’appartement ?

- Doc Rivers : Ouais. Tout le monde a reçu un vélo d’appartement, un tapis de course, des poids… on a créé une salle de musculation dans la maison de chaque joueur. »

Austin Rivers, épaté, a alors lâché l’une des punchlines (involontaires) de l’année, qui témoigne de la différence d’investissement entre le proprio des Clippers et celui des Rockets.

« Heu, on a une session facultative de yoga sur zoom à 10 heures. »

Tilman Fertitta, qui possède les Rockets, répète haut et fort qu’il est prêt à dépenser des millions de dollars pour gagner un titre. Pas autant que Ballmer apparemment.