Cole Anthony, un meneur spécial qui se présente à la draft

Cole Anthony est l'un de nos chouchous de la prochaine cuvée de rookies NBA. Il a annoncé hier soir qu'il ferait bien le grand saut vers le monde professionnel en s'inscrivant à la prochaine draft.

"Je suis fier d'avoir été un Tar Heel", témoigne le jeune homme passé par North Carolina. "Je veux remercier Roy Williams et l'intégralité du staff pour m'avoir donné cette opportunité unique et pour m'avoir poussé au quotidien. Merci à la Tar Heel Nation de m'avoir soutenu. Mes coéquipiers - mes frères - nous étions ensemble dans les tranchées. Vous m'avez rendu meilleurs et vous m'avez aidé à grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Je suis excité d'annoncer que je m'inscris à la draft 2020."

Le joueur de 19 sait déjà dire tous les mots qu'il faut. Le fils de Greg Anthony, ex-joueur NBA, connait déjà les ficelles du métier. Et il fait preuve d'une maturité très intéressante. Surtout pour un meneur. Il y a un mois, il avait d'ailleurs annoncé qu'il préférait ne pas se concentrer sur la draft alors que la ville de New York était ravagée par l'épidémie de coronavirus. Il s'était alors mis au service de la communauté.

Considéré comme le meilleur joueur du pays à sa sortie du lycée, Cole Anthony a été gêné par une blessure au genou à la faculté. Sa cote a un peu baissé et il est maintenant annoncé en onzième position de la prochaine draft. Mais ça ne l'a pas empêché de finir avec plus de 18 points par match en NCAA. Hormis Tyler Hansbrough, personne n'a fait mieux à North Carolina en tant que freshman. Pas même Vince Carter, Rasheed Wallace ou Michael Jordan...