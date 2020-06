Comment la NBA va départager les équipes à Orlando

La NBA va reprendre et chaque franchise disputera huit matches de classement afin de déterminer les positions pour les playoffs.

C’est une fin de saison complètement inédite. Mis à l’arrêt pendant plus de quatre mois, la NBA va reprendre cet été avec huit matches de saison régulière puis les playoffs. Toutes ces rencontres seront organisées à Orlando, où 22 équipes ont été invitées. Elles débarqueront en Floride avec le bilan accumulé pendant les premiers mois de compétition… et ne finiront donc pas toutes la saison avec le même nombre de matches joués.

Une disparité à laquelle la ligue devait trouver une réponse pour établir son classement définitif avant d’attaquer les playoffs. Selon ESPN, les équipes seront départagées par leur pourcentage de victoires si jamais elles sont plusieurs à avoir atteint le même total de succès mais sans jouer le même nombre de matches.

Bon, ça ne change pas grand-chose dans les faits et c’est une démarche assez évidente. En revanche, si deux équipes ont joué le même nombre de matches et ont un bilan identique en fin de saison, alors la NBA se penchera sur les duels particuliers entre ces deux formations. Cela ne concerne potentiellement que les Kings et les Pelicans.