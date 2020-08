Comment Paul George et Kawhi Leonard ont profité du break pour devenir plus forts

La saison NBA était censée être à l'arrêt complet depuis la mi-mars. Avec même des semaines de confinement aux Etats-Unis. Pas de matches et des centres d'entraînement fermés. Mais les joueurs n'ont pas stoppé leurs activités pour autant. En réalité, plus le temps passe et plus on réalise que chacun continuait à bosser... et pas juste dans son coin. Paul George reconnaît volontiers qu'il a vu Kawhi Leonard à plusieurs reprises afin de bosser ensemble (sans doute une fois le confinement levé).

"Je suis allé chez lui à San Diego et il est venu à L.A. Nous avons passé du temps ensemble. A vrai dire, pas juste nous deux mais aussi le groupe tous ensemble. Nous avons rattrapé le temps perdu. [Concernant Kawhi et moi] on en a appris un peu plus l'un sur l'autre. On apprend à se connaître", raconte PG.

Une alchimie qui prend forme et qui est le socle des espoirs et des ambitions des Los Angeles Clippers. L'équipe est profonde mais elle tourne essentiellement autour de ses deux All-Stars. Si ces deux là sont sur la même longueur d'onde, ils n'en seront que plus forts.