Contrairement à Rudy Gobert et quelques autres joueurs, les deux membres des Los Angeles Lakers infectés par le coronavirus ont eu le droit de garder l’anonymat. Personne ne sait de qui il s’agit (pas LeBron James ni JaVale McGee) et tant mieux. En revanche, la nouvelle importante, c’est qu’ils sont guéris. Isolés en quarantaine depuis deux semaines, ils ne présentent aujourd’hui plus aucuns symptômes. Ils vont donc pouvoir rentrer chez eux… et se confiner. En effet, la Californie a pris des mesures pour éviter la propagation du virus sur son territoire.

Via The Score