CQFR : Houston trop fort pour Denver, OKC et CP3 toujours clutchs

Nuggets @ Rockets : 104-130

Cette affiche avait des vraies allures de choc entre le second et le quatrième de l'Ouest. Elle a tenu son rang jusqu'en milieu de troisième quart-temps où Houston a pris un ascendant irréversible grâce à son maestro et au passage meilleur marqueur NBA de la décennie, James Harden. Encore une fois harcelé par les prises à deux, le MVP 2018 a été très propre avec 35 points en seulement 17 tirs (10 réussites) dont 6/9 derrière l'arc. On sent que ses coéquipiers s'attendent désormais à ça, notamment Russell Westbrook qui a un peu laissé tomber le tir de loin. Quant à Harden, il joue surtout en transition - quand la défense le laisse un peu tranquille - et quelques fois en isolation. Les Nuggets ont été victimes de leur tactique - déjà utilisée plus tôt cette saison mais avec succès - et n'ont jamais trouvé la parade défensive. À noter les bonnes minutes d'Isaiah Hartenstein avec 16 et 12 rebonds en relai de Clint Capela. Jamal Murray s'est encore trouvé dans un gros match et il va devoir hausser le ton pour justifier le max qui lui a été accordé l'été dernier par sa direction.

Mavericks @ Thunder : 101-106

La stat, tombée dimanche, était un peu folle. Sur les 10 meilleurs joueurs du +/- dans le money time, cinq étaient des membres du Thunder, preuve que cette équipe adore les fins de matches tendus. Une nouvelle fois, ils l'ont prouvé cette nuit grâce à l'une de leur recrue phare de l'été, Chris Paul. À 100-101 pour Dallas, l'ancien Rocket a délivré son équipe avec un shoot tête de raquette pour passer devant à 40 secondes du terme. CP3 s'est même régalé avec 11 pions dans les 5 dernières minutes. Doncic, pourtant encore excellent (35-10-7) mais maladroit (12/29 dont 3/16 à trois poins !!!), perdra la balle derrière, synonyme de défaite. Oklahoma City boucle donc l'année au 7e rang de l'Ouest, qui plus est avec une belle avance sur le 9e, Portland. Dallas, qui perd un poil de sa superbe, se retrouve 6e à égalité avec Utah.

À suivre...