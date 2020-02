Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Pistons : 123-128

Pelicans @ Rockets : 109-117

Suns @ Bucks : 108-129

Bulls @ Raptors : 102-129

___

- Dézingué par son coach après un passage à vide, et même laissé sur le banc lors du match précédent, Sekou Doumbouya a retrouvé le cinq majeur des Pistons hier soir. Et il a saisi cette opportunité pour rappeler pourquoi les supporteurs du Michigan s'enflammaient à son sujet il y a encore quelques semaines. Le plus jeune joueur NBA a inscrit 17 points, participant ainsi activement au retour en force de son équipe, menée de 21 points en cours de partie mais finalement vainqueur des Nuggets en prolongation (128-123). Reggie Jackson a lui profité des douleurs de Derrick Rose (12 minutes de jeu seulement) pour marquer 20 points. 21 points et 17 rebonds pour Andre Drummond. Le pivot a été exclu pour six fautes en début de prolongation mais ses coéquipiers ont tenu bon malgré les 39 points, 10 rebonds et 11 passes d'un énorme Nikola Jokic.

- James Harden va mieux ! Le barbu a été terrible de maladresse au cours du mois de janvier. Plutôt bon lors du match précédent, il a surfé sur cette confiance retrouvée pour faire exploser la défense des Pelicans et mener les Rockets à la victoire (117-109). 40 points, mais aussi 10 rebonds et 9 passes. Avec des step-backs à trois-points à la pelle. Une masterclass comme seul lui sait les donner. En face, les 21 points et 10 rebonds de Zion Williamson n'ont pas été suffisants pour des Pelicans qui ont craqué dans les cinq dernières minutes.

- Les Bucks ne perdent jamais deux matches de suite. Alors ils se devaient de réagir contre les Suns après avoir concédé une rare défaite lors de la rencontre précédente. Giannis Antetokounmpo a pris les choses en main. Si le Grec a été maladroit, il a tout de même dominé ses adversaires. 30 points, 19 rebonds et 9 passes pour guider Milwaukee vers un succès facile (129-108). Brook Lopez était plutôt en forme lui aussi. 17 points, mais surtout 9 blocks ! Ça n'arrive pas tous les jours.

- Toronto continue sa marche en avant. Les Raptors sont allés chercher une onzième victoire de suite en écrasant les Bulls (129-102). La star de la soirée ? Terence Davis, rookie non drafté et déniché par la franchise canadienne. Il a inscrit 31 points à 12 sur 15 aux tirs dont 6 sur 7 à trois-points.