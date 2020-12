CQFR : le retour de John Wall, première contrastée pour Killian Hayes

On avait plus vu certaines équipes depuis près de dix mois maintenant. Ce vendredi, on ne pensait que revoir les Knicks, les Pistons ou encore les Hawks ferait tant de bien. Oui, ce n'est que de la présaison, et cet exercice s'annonce encore particulier avec des salles vides ou presque, mais on revoit de la NBA dans des vraies salles et ça, c'est déjà une mini-victoire. Bon, hâtons-nous à vous résumer tout ce qu'il s'est passé pour cette "première".

Rockets @ Bulls : 125-104

Deux ans après, on a vu John Wall sur un parquet NBA. Opéré du tendon d'Achille et envoyé à Houston, l'ancien meneur de DC a montré qu'il n'avait rien perdu de sa vitesse folle. Comme les Rockets n'ont rien perdu de leur propension à dégainer de loin, même sans Mike D'Antoni. 24 tirs à trois points réussis. En face, bah c'est les Bulls quoi... Pas grand chose à signaler.

Knicks @ Pistons : 90-84

Débuts compliqués pour Killian Hayes, plus haut frenchie drafté de l'histoire. 5 points, 4 rebonds, 3 passes. C'est correct. Par contre 2-7 aux tirs et et surtout 7 balles perdues en 21 minutes, c'est un peu moins sexy. Pour NY, Obi Toppin a montré qu'il avait déjà de l'énergie à revendre.

First basket for the rook Killian Hayes 💪 pic.twitter.com/fbskj5Xbzr — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 12, 2020

Magic @ Hawks : 116-112

L'effectif est vraiment pas mal à Atlanta. Mais il va falloir bosser et trouver des automatismes. Et surtout défendre. les Young, Bogdanovic, Gallinari, c'est cool, mais ça se fatigue pas trop dans sa propre moitié de terrain. Bon allez, c'est que de la présaison, on passe à autre chose.

Kings @ Blazers : 102-127

Pour sa première en sortant du banc, Melo a montré qu'il pouvait être efficace. 21 points à 8/13 en 23 minutes. Pour les Kings, même chose que pour les Bulls, les fans devront être patients. Enfin ceux de Sacto le sont depuis malheureusement bien trop longtemps.

Clippers @ Lakers : 81-87

Pas de LeBron, ni d'AD. Kawhi et PG limités à 14 minutes. Ce premier choc de LA était prévisible. Peu d'adresse, 35% pour les deux équipes, et pas ou peu de stars. On attendra le 22 décembre. À noter que Nicolas Batum était dans le cinq des Clippers aux côtés avec Serge Ibaka comme pivot et Pat Beverley à la mène. On peut penser que cette place d'ailier hybride se jouera entre Nico et Marcus Morris, absent cette nuit.