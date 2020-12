Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Knicks : 93-100

Bulls @ Thunder : 124-103

Blazers @ Nuggets : 95-126

Lakers @ Suns : 112-107

---

- LeBron James et Anthony Davis ont fait leur débuts en pré-saison, à cinq jours du lancement de la saison et du derby face aux Clippers. Les deux tauliers ont joué respectivement 15 et 18 minutes, histoire de participer un peu à la victoire des leurs et de se dérouiller un peu les jambes. LeBron a inscrit 11 points, AD 10, et on a déjà pu les voir retravailler leur connexion si productive la saison dernière.

Si la saison dernière il y avait quelques frayeurs lorsque les deux stars étaient sur le banc, Frank Vogel peut cette fois envoyer Montrezl Harrell, Wesley Matthews ou le toujours très chaud Talen Horton-Tucker, auteur de 18 points à 7/11 en sortie de banc. Le sophomore va assez clairement avoir un rôle important dans le second unit cette saison.

- Chris Paul a eu du mal à mettre dedans (1/6) contre les Lakers, mais son sens de la passe est intact. CP3 a délivré 8 assists, dont cette petite gourmandise pour Deandre Ayton. Le Bahaméen avait expliqué avoir voulu faire des saltos en apprenant l'arrivée de Paul à Phoenix. Heureusement, il n'a pas célébré chacun de ses paniers de cette manière cette nuit parce qu'il a quand même claqué 21 points.

- Théo Maledon a joué 30 minutes en sortie de banc pour OKC contre Chicago, avec à nouveau une belle impression de maturité et d'intelligence de jeu. Le Français a compilé 11 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, avec ce joli caviar pour Justin Jackson.

Les Bulls ont quand même pris le dessus avec notamment 51 points du backcourt très offensif Coby White (27) - Zach Lavine (24). Le rookie Patrick Williams, drafté en 6e position, a été intéressant dans le cinq avec 13 points, 6 rebonds et 2 contres.

- Tom Thibodeau avait mis pas mal de monde au repos pour affronter les Cavs, dont Frank Ntilikina. Les Knicks ont quand même remporté leur match avec un classique de Mitchell Robinson : des fautes évitables prises trop rapidement, mais un impact impressionnant lorsqu'il est en jeu : 13 points, 10 rebonds, 4 contres.

Dans le genre chantier rapide, Andre Drummond, dans le camp d'en face, y est allé de ses 18 points, 14 rebonds et 5 contres en 21 minutes, pendant que le rookie Isaac Okoro, intéressant dans cette pré-saison, a fini avec 10 points, 2 passes et 2 interceptions, mais aussi un +/- positif malgré la défaite.

Obi Toppin, le rookie phare des Knicks, est lui sorti du banc pour 8 points, 7 rebonds, 1 interception et un joli +16 de différentiel.

- Portland a complètement pris l'eau sans jamais exister réellement face aux Nuggets. Il y avait déjà +19 à la pause, grâce aux efforts de Nikola Jokic (12 points, 11 rebonds, 8 passes et 2 contres) et Denver n'a pas eu à forcer son talent.

En 6 petites minutes, Bol Bol a eu le temps de marquer 10 points et de prendre 6 rebonds, histoire de rappeler à Mike Malone qu'il faudrait compter sur lui cette saison.

