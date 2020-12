Chris Paul donne envie à un coéquipier de « faire un salto et dominer la NBA »

Dire que Deandre Ayton est heureux et plein d'ambition à l'idée de jouer avec Chris Paul est un euphémisme. Jugez plutôt.

L'un des moves les plus marquants de l'intersaison en NBA, c'est évidemment l'arrivée de Chris Paul aux Phoenix Suns. Envoyé en Arizona après une superbe et presque inattendue saison avec Oklahoma City, le meneur vétéran va radicalement changer les ambitions de la franchise.

Pour ceux qui se demandent comment les "jeunes" des Suns et le "vieux" Chris Paul vont s'entendre à Phoenix, la réaction de Deandre Ayton est assez éclairante. Vous vous souvenez de Blake Griffin et DeAndre Jordan en train de sauter en l'air en apprenant que CP3 venait rejoindre le projet Lob City ? Et bien il y a quelque chose du même ordre dans l'excitation manifestée par Ayton jeudi en conférence de presse.

"Au début je n'y croyais pas. Pour moi, ce n'était pas réel. Quand j'ai vu que c'était officiel, j'ai eu envie de faire un salto arrière. Vous avez déjà vu un mec de 2,10 m faire un salto arrière ? Voilà à quel point j'étais excité par la nouvelle. La tradition que Chris Paul incarne, sa carrière, sa personnalité, l'héritage qu'il va laisser en NBA, c'est énorme. Savoir que je vais faire partie de son héritage, ça me donne envie de travailler encore plus dur, de soulever plus de fonte. C'est le signal qu'on va démarrer. On a un futur membre du Hall of Fame dans l'équipe pour nous aider avec Devin et les autres jeunes à prendre le contrôle de cette ligue".

On espère quand même que Deandre Ayton est prêt à composer avec l'exigence extrême de Chris Paul. Le Bahaméen doit d'ores et déjà s'attendre à prendre une énorme soufflante dès qu'il ouvrira du mauvais côté après un pick and roll...