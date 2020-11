Chris Paul pensait bien à rejoindre les Knicks, mais…

Lundi, Chris Paul a été envoyé par l'Oklahoma City Thunder aux Phoenix Suns. Et on le sait, les dirigeants d'OKC ont monté ce trade en accord avec le meneur. Par respect par rapport à l'investissement du vétéran lors de la saison 2019-2020, le Thunder ne voulait pas l'envoyer n'importe où.

Et lors des discussions entre les deux camps, CP3 a donc fait savoir son intérêt pour Phoenix. Et initialement, le joueur de 35 ans avait également l'envie d'évoluer sous les couleurs des New York Knicks. Mais un élément a sérieusement refroidi l'ancien des Los Angeles Clippers : la crise du Covid-19.

En effet, d'après les confidences réalisées par Matt Barnes, Paul ne voulait pas d'une expérience aux Knicks sans les fans.

"Nous étions en train de discuter ensemble, et je me demandais où il voulait aller. Et il m'a dit que les Knicks représentaient une option. Mais s'il débarquait à New York, il voulait vivre une expérience complète avec les fans, l'ambiance du Madison Square Garden avec le public. Et avec la situation sanitaire actuelle, nous ne savons pas quand les gens seront de retour dans les salles", a commenté Matt Barnes pour la radio Sirius XM.

Chris Paul tradé à Phoenix, OKC récupère Oubre et Rubio !

Sans les fans au MSG, les Knicks perdent effectivement en attractivité. Et finalement, Chris Paul a donc donné sa priorité aux Suns. Dans l'Arizona, le meneur va se lancer un nouveau défi, sur l'aspect sportif, dans sa carrière.