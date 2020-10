Libre sur cette intersaison, Carmelo Anthony serait prêt à envisager un retour aux New York Knicks mais seulement avec son ami Chris Paul.

Libre sur cette intersaison, Carmelo Anthony a déjà fait savoir sa préférence : continuer aux Portland Trail Blazers. Après sa traversée du désert à la suite de son échec aux Houston Rockets, l'ailier se montre logiquement fidèle à la franchise qui lui a permis de se relancer en NBA. Pour autant, le vétéran de 36 ans va aussi étudier ses autres options. Et selon les dernières rumeurs, les New York Knicks pensent sérieusement à le faire revenir. Amoureux de cette franchise et de cette ville, Melo pourrait bien évidemment envisager ce come-back. Cependant, pour accepter une telle proposition, le natif de Brooklyn dispose d'une condition : pouvoir évoluer avec son ami Chris Paul !

En effet, selon les informations du New York Post, les Knicks ont même l'assurance d'avoir les faveurs d'Anthony dans l'hypothèse d'un trade de CP3. Une rumeur qui circule depuis plusieurs semaines et qui commence sérieusement à prendre du poids. Et très clairement, le meneur de 35 ans peut quitter l'Oklahoma City Thunder sur cette intersaison. Dans une période de reconstruction, OKC sera prêt à sacrifier son leader dans l'hypothèse d'une belle offre. Cependant, les Knicks sont également en reconstruction. Est-ce vraiment dans l'intérêt de cette franchise de sacrifier des atouts pour le futur afin de s'attacher les services de Paul ? Malgré son retour à un bon niveau, l'ancien des Los Angeles Clippers ne représente pas vraiment l'avenir.

Carmelo Anthony - Chris Paul, c'est tentant mais...

Et même avec la perspective de pouvoir compter sur un duo Anthony - Paul, il faut prendre en compte le trade à mettre en place avec le Thunder. Car la saison prochaine, CP3 va percevoir 41 millions de dollars. En plus de formuler une offre attractive pour Oklahoma, il faudra donc trouver un moyen de faire fonctionner cet échange sur le plan financier. Un véritable casse-tête à cause du deal XXL de de Chris Paul. Après des dernières années difficiles, la possibilité pour les Knicks de pouvoir compter sur un tel tandem est intéressante. Mais le prix à payer doit forcément être réduit compte tenu de l'âge des deux hommes.

En tout cas, cette intersaison s'annonce très importante pour New York. Arrivé au poste de président il y a quelques mois, Leon Rose va devoir faire des choix forts. Va-t-il miser uniquement sur des jeunes ? Va-t-il rechercher des éléments expérimentés pour se relancer sur le court terme et encadre un jeune effectif ? Avec Carmelo Anthony et Chris Paul, les Knicks pourraient légitiment viser un retour en Playoffs au sein de la Conférence Est. Mais est-ce vraiment le meilleur plan sur le long terme ? Tout dépend des conditions d'une éventuelle réunion entre les deux amis.