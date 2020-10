Chris Paul aux Lakers, le prochain objectif de LeBron James ?

Malgré le titre de champion NBA remporté, l'intersaison s'annonce mouvementée aux Los Angeles Lakers. En priorité, les Angelenos vont bien évidemment s'occuper du cas Anthony Davis. Mais comme nous vous l'indiquions ce vendredi, l'affaire est déjà pliée ! L'intérieur, malgré son discours de façade, a déjà décidé de rester au sein de la franchise californienne.

Ainsi, il va décliner sa "player option" et doit encore décider des contours de son futur contrat. Dans tous les cas, il s'agit d'une excellente nouvelle pour les Lakers. Avec ce dossier réglé, le GM Rob Pelinka va pouvoir s'occuper de son autre chantier de l'intersaison : les joueurs autour du duo LeBron James - Davis.

Et là, pour le coup, il risque d'y avoir du boulot ! En effet, de nombreux éléments de l'effectif actuel vont se retrouver libres. Dwight Howard (courtisé par les Warriors) et Markieff Morris (tout comme Dion Waiters, JR Smith et Jared Dudley) sont d'ores et déjà libres. Et ils devraient être rejoints par Rajon Rondo et Kentavious Caldwell-Pope, qui vont normalement décliner leurs options.

Sans oublier le flou concernant Avery Bradley et JaVale McGee, qui peuvent également tester le marché. Sur le papier, les Lakers peuvent donc potentiellement perdre 6 joueurs réellement impliqués dans la rotation de l'entraîneur Frank Vogel. Mais bien évidemment, avec le titre remporté et le tandem James-Davis, Los Angeles a de très solides arguments pour conserver les joueurs mentionnés, mais aussi attirer des recrues intéressantes.

Chris Paul, le choix de LeBron James ?

En tout cas, avec cette situation, il faut s'attendre à du mouvement dans le groupe des champions NBA. Et justement, une rumeur devient de plus en plus persistante : le recrutement de Chris Paul. De retour à un excellent niveau sur l'exercice 2019-2020, le meneur semble promis à un trade dans les semaines à venir. En effet, l'Oklahoma City Thunder n'a pas l'intention de retenir le vétéran de 35 ans dans l'hypothèse d'une belle offre.

Dans une période de reconstruction, OKC n'a pas prévu de jouer les premiers rôles dès maintenant (malgré les Playoffs accrochés à la surprise générale cette année). Et de son côté, CP3 a bien évidemment l'intention de profiter des dernières années de sa carrière pour remporter sa première bague. Son message, émouvant, au terme de cette saison laisse en tout cas à penser qu'il est bien sur le départ.

Et pour les dirigeants de la NBA, l'ancien des Clippers a de bonnes chances de débarquer aux Lakers. Pourquoi ? LeBron James. Il ne s'agit pas d'un secret, les deux hommes sont des amis. Proches et membres du fameux "banana boat", le King et CP3 rêvent d'évoluer ensemble depuis des années. Et visiblement, l'ailier a bien l'intention d'utiliser son influence pour pousser les Lakers à passer à l'offensive sur ce dossier.

"Chris Paul serait emballé à l'idée de revenir à LA. Je sais qu'il s'agirait d'un rêve qui deviendrait une réalité pour Chris. Je sais que LeBron l'adore et croit beaucoup en lui. Pour lui, Chris représenterait un bon coup", a estimé un dirigeant anonyme de l'Est pour le Bleacher Report.

Rajon Rondo veut son argent ! Adios les Lakers ?

Sur le papier, un intérêt des Lakers pour Paul semble effectivement crédible. Surtout dans l'hypothèse où Rondo, à la recherche d'un dernier gros contrat, décide de mettre les voiles. Et avec en plus l'appui également crédible de James, cette rumeur prend bien évidemment du poids.

Une option pour remplacer Rondo

Sportivement, l'arrivée de Chris Paul aux Lakers aurait en tout cas du sens. Encore une fois, si Rondo part, CP3 peut immédiatement le remplacer. A la création, il serait un joueur parfait pour faire souffler James. Et surtout, il reste un élément capable de tourner à 17,6 points, 6,7 passes décisives et 5 rebonds de moyenne. Derrière LBJ et Davis, il pourrait donc même endosser le costume de troisième star ou en tout cas de lieutenant de luxe. En étant capable de maintenir son niveau de l'exercice 2019-2020, il représenterait un plus évident dans cette équipe.

"Il s'agit d'un choix évident de récupérer un troisième marqueur et un gestionnaire comme Chris. Il s'agit d'un scénario valide et viable. Comment parvenir à ce deal ? Je ne sais pas, mais si je suis les Lakers ou LeBron, je vais à fond dans cette option", a continué le dirigeant de l'Est.

Chris Paul, l’homme qui peut aider Giannis à accomplir sa destinée ?

Pour la saison prochaine, les Lakers sont d'ores et déjà considérés comme les grands favoris. Cependant, la concurrence s'annonce particulièrement rude. Sans même parler des équipes à l'Est, l'Ouest devrait encore être particulièrement dense. Les Denver Nuggets, le Utah Jazz et les Dallas Mavericks vont progresser. Les Clippers seront revanchards. Les Houston Rockets risquent de se renouveler. Les Golden State Warriors peuvent vite retrouver les sommets. Les champions NBA ne doivent donc pas se contenter de conserver l'effectif actuel. Ils doivent aussi se renforcer. Et en partant de cette idée, l'arrivée de Chris Paul serait donc une bonne solution.

On fait comment financièrement ?

Il y a juste un énorme problème : l'argent. Le meneur se trouve sous contrat avec OKC jusqu'en 2022 avec une dernière année en "player option". La saison prochaine, il doit percevoir 41 millions de dollars ! Avec un tel bail, il est très difficile d'envisager un trade entre les Lakers et le Thunder. Pour l'instant, les Angelenos peuvent échanger Danny Green, Kyle Kuzma, Alex Caruso, Quinn Cook et Talen Horton-Tucker. Et même en sacrifiant les 5 joueurs (ce qui n'arrivera pas, notamment pour Caruso), ça ne marche pas sur le plan financier.

Bien évidemment, un deal peut se mettre en place plus tard. Mais dans l'immédiat, avec la situation économique de Los Angeles, Chris Paul ne peut pas débarquer. Surtout qu'il faut rappeler un élément : OKC n'a aucune raison de le brader. Par rapport aux services rendus par CP3, les dirigeants du Thunder ne devraient pas l'envoyer n'importe où.

Mais la NBA reste un business. Et en reconstruction, Oklahoma va vouloir récupérer des atouts intéressants pour le futur. Ils vont donc étudier toutes les offres. Et si les Lakers se trouvent à des années-lumière des meilleures propositions, un deal sera impossible.

En tout cas, l'idée est séduisante. Elle s'avère même crédible concernant l'intérêt des deux parties. Mais elle sera très difficile à mettre en action. Malgré tout, il ne faut jamais sous-estimer l'influence de LeBron James. Généralement, quand le King veut...