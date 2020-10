Dwight Howard nouvelle priorité des Warriors pour blinder leur raquette ?

Les Los Angeles Lakers se trouvent à une seule victoire du titre NBA. Sur cette campagne des Playoffs, les Angelenos se sont essentiellement reposés sur leurs stars, LeBron James et Anthony Davis. Mais dans l'ombre, plusieurs joueurs ont réussi à se distinguer. On pense à Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope ou encore Dwight Howard.

Tout au long de cette saison, l'intérieur a totalement relancé sa carrière. Dans un rôle bien précis, le vétéran de 34 ans a trouvé sa place chez les Lakers. Sur les Finales de la Conférence Ouest contre les Denver Nuggets (4-1), il mérite même d'être considéré comme le facteur X de la série. Et forcément, les bonnes performances de l'ancien du Orlando Magic n'ont échappé à personne en NBA...

Ainsi, d'après les informations de NBC Sports, Dwight Howard se retrouve déjà surveillé par les Golden State Warriors pour la saison prochaine ! Avec les retours de Stephen Curry et de Klay Thompson, les Dubs veulent retrouver les sommets de la Ligue.

Et avec cet objectif en tête, l'entraîneur californien Steve Kerr se trouve à la recherche de grands intérieurs disponibles à un coût réduit. Avec son âge et ses qualités, Dwight Howard, libre sur cette intersaison, correspond tout à fait à ce profil. Surtout que si les Warriors veulent retrouver les sommets de la NBA, il faudra en passer par les Lakers de Los Angeles. Et quoi de mieux pour disséquer les tactiques de l'ennemi que de retourner et de recruter le gars du camp d'en face ?

Reste à connaître les intentions de Dwight Howard sur son avenir. Mais également la position des Lakers, qui auront sûrement envie de le conserver. En tout cas, c'est marrant de voir comment le vétéran est passé en une année du statut de pestiféré dont personne ne voulait l'été dernier à celui de free agent parmi les plus courtisés de l'intersaison.