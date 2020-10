Anthony Davis va bien rester aux Lakers, mais avec quel contrat ?

Comme prévu, Anthony Davis a fait de la langue de bois en assurant qu'il n'avait "aucune idée" de ses intentions pour son avenir. Après le titre des Los Angeles Lakers, l'intérieur voulait profiter de ce moment sans parler de son futur. Mais avec la belle réussite de son duo avec LeBron James, l'ancien des New Orleans Pelicans va bien évidemment rester chez les Angelenos. Le journaliste de The Athletic Shams Charania l'a confirmé. Et sur cette intersaison, le joueur de 27 ans va décliner sa "player option" à 28,7 millions de dollars pour négocier un nouveau contrat avec les Lakers. Et il s'agit justement de la seule incertitude de ce dossier. Quel bail pour Davis ? Car plusieurs possibilités s'offrent à lui selon le "salary cap" prévu (109,14 millions de dollars) :

68,1 millions de dollars sur deux ans avec une "player option" sur la seconde année.

106 millions de dollars sur trois ans avec une "player option" sur la troisième année. Cette option peut lui permettre, après 10 ans en NBA, d'être éligible lors de la Free Agency à un contrat max à 35% du cap, soit 253,75 millions de dollars sur 5 ans.

146,6 millions de dollars sur quatre ans avec une "player option" sur la quatrième année. Il serait éligible ensuite à un contrat max de 266,4 millions de dollars sur 5 ans.

On peut faire confiance à l'agent de Davis, Rich Paul, pour étudier ces différentes options. Outre l'importance de ce choix sur le plan financier, il risque aussi de se baser sur l'avenir de LeBron James. Pour rappel, le King se retrouve ainsi lié avec les Lakers jusqu'en 2022, avec une dernière année en "player option". Concernant Anthony Davis, cela peut être intéressant de faire concorder son bail avec celui de son coéquipier. Pour rappel, les deux hommes partagent le même agent. Ils peuvent donc mettre, ensemble, la pression sur les dirigeants californiens pour s'assurer de la compétitivité de l'effectif.

Dans tous les cas, il s'agit bien évidemment d'une excellente nouvelle pour les Lakers. La priorité des priorités sur cette intersaison restait de conserver l'intérieur. Et sans surprise, l'affaire se trouve déjà dans le sac. Avec la certitude de pouvoir compter sur le duo James-Davis, le GM des champions NBA Rob Pelinka va pouvoir s'attaquer ensuite à l'autre grand chantier : les joueurs autour d'eux. Et il y a vraiment du boulot étant donné la situation contractuelle de Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope ou encore Dwight Howard. Puis rien ne dit que les Lakers ne vont pas bouger sur le marché des trades, avec des éléments comme Kyle Kuzma ou encore Danny Green à potentiellement bouger. Ça risque de s'animer à Los Angeles !