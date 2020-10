On sait bien qu'en NBA il faut être prudent et ne jamais croire que quelque chose est gravé dans le marbre avant que ce ne soit effectivement le cas. Mais depuis qu'il a décidé de faire le forcing pour quitter les New Orleans Pelicans et obtenu son trade, il paraît évident qu'Anthony Davis se projette avec les Los Angeles Lakers sur la durée. L'intérieur All-Star est en fin de contrat, certes. Si l'envie lui prend, il peut parfaitement décider de tenter une autre expérience, mais ça n'aurait aucun sens. Les Lakers ont été sacrés champions et le rêve de "AD" de décrocher une bague avant de mettre sur pied une dynastie est déjà réalisé en partie.

Pourquoi, alors, ses premières déclarations sur la free agency - qui devrait démarrer le 1er décembre - sont elles aussi vagues ?

"Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. J'ai passé un superbe moment à Los Angeles pour cette première saison. Tout ça n'a été que joie et émerveillement. Dans les prochains mois, on prendra une décision. Je ne suis pas sûr à 100% de ce qu'il se passera, mais c'est pour cette raison que j'ai un agent. On va en parler", a expliqué Anthony Davis sur ESPN.

Davis possède une player option à 28.7 millions de dollars pour garantir son contrat échéant la saison prochaine. Ce n'est pas un mystère : il ne l'activera pas et se mettra sur le marché. A son âge et avec son niveau de jeu, Anthony Davis a évidemment tout intérêt à chercher à signer un deal à la hauteur de son statut. Les Lakers ont trouvé le joueur qui peut leur faire gagner plusieurs titres et accompagner la fin de carrière de LeBron James. Il ne fait aucun doute qu'ils trouveront le moyen de faire fonctionner tout ça selon les règles en vigueur.

« On l'a fait pour Kobe », le bel hommage d'Anthony Davis après le titre des Lakers

Ce flou volontairement entretenu - on l'imagine sur ordre de son agent Rich Paul - de montrer aux Lakers qu'il est en contrôle des opérations et qu'ils ont intérêt à dealer selon ses conditions. L'envie d'Anthony Davis ne fait toutefois aucun doute.

Dans un live Instagram avec Quinn Cook - qui a finalement réussi à rentrer à l'hôtel après avoir été oublié à la salle par ses camarades - Davis a lâché un petit "on va remettre ça tout de suite", qui ne laisse pas trop de place au doute.

Si Anthony Davis décide dans quelques semaines qu'il en a marre de Los Angeles et de LeBron, et veut par exemple rentrer chez lui à Chicago, vous pourrez nous ressortir cet article assez affirmatif sans scrupule.