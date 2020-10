L'une des séquences les plus tordantes des célébrations post-titre 2020 des Los Angeles Lakers (et pourtant JR Smith a envoyé du lourd dans le vestiaire) est clairement celle impliquant le "malheureux" Quinn Cook. Lors d'un live Instagram diffusé par JR Smith en direct depuis le bus qui ramenait les joueurs de la salle jusqu'à leur hôtel, Cook s'est glissé dans les commentaires. Sauf que... Quinn Cook n'était pas dans le bus avec le reste de la team.

L'ancien meneur des Golden State Warriors et des New Orleans Pelicans a été oublié dans l'enceinte de Disney World Resort où se déroulait le game 6 contre le Miami Heat. Et JR Smith a mis quelques secondes à comprendre...

Quinn Cook (à l'écrit) : "Je suis obligé de marcher pour rentrer après avoir gagné un titre, c'est quoi ce bordel ?"

JR Smith : "Oh, on a oublié Quinn Cook les gars... Hey, il nous dit de revenir le chercher"

Quinn Cook (à l'écrit) : "Reveneeeeeeez"

Dion Waiters : "Il faut que tu rentres en volant frérot"

Quinn Cook : "Faites demi-tour !"

On ne sait pas si le bus a fait marche arrière, mais dans le pire des cas, Cook n'a passé que 2 minutes et 50 secondes sur le terrain en tout et pour tout dans ces Finales. S'il y en a bien un qui a assez d'énergie pour taper 10 km à pied, c'est sans doute lui.

En attendant, faible temps de jeu ou pas, Quinn Cook est double champion NBA désormais. L'ex-Dukie était également de la partie en 2018 avec les Golden State Warriors et aurait même pu réaliser un Three-Peat si les Raptors n'étaient pas venus contrarier les plans des Dubs en Finales la saison dernière.

The Lakers team bus forgot Quinn Cook at the arena so he went on JR's IG live and told them to come back 🤣 (via @TheRealJRSmith) pic.twitter.com/sthp7sjINB — Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020