Célébration : JR Smith au sommet et déjà à poil, Kuzma et Caruso l’imitent

« Ah, JR Smith a déjà enlevé son t-shirt. » Le buzzer final n’avait pas encore retenti que Jeff Van Gundy, analyste ESPN, remarquait la dégaine de ce bon vieux JR. Sa tenue préférée : celle des titres NBA. Comme il y a quatre ans, en 2016, le vétéran a fait sauter son t-shirt pour célébrer à sa manière. Et quel champion. Un homme qui compte aujourd’hui autant de bagues que les New York Knicks dans toute leur Histoire (pique gratuite sur les Knicks mais ça s’applique à de nombreuses franchises). Un ami de LeBron James. Les deux compères peuvent encore une fois fêter ensemble jusqu’au bout de la nuit.

Alors oui, JR Smith a très peu joué sur ces finales – 10 minutes pour 3 points inscrits en participant à trois matches sur six – mais il reste toujours un joueur à suivre quand il s’agit de sabrer le champagne.

JR Smith the legend 🏆 🏆 pic.twitter.com/MEVBszm6tZ — SLAM (@SLAMonline) October 12, 2020

En 2016, il avait quand même fallu l’intervention de Barack Obama (pleine d’humour évidemment) pour que JR enfile à nouveau un t-shirt. Tout l’été torse nu, et bourré sans doute. Par contre, c’est visiblement contagieux. Parce que Kyle Kuzma et Alex Caruso ont adopté le look JR Smith.

Lakers all following J.R.'s lead 😂 pic.twitter.com/TgUwrJ2JVO — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 12, 2020

Deux bagues pour Smith et même trois pour JaVale McGee ! Lui aussi commence à avoir de l’expérience dans le domaine de la célébration.

"Y'all talk about the Greek Freak, he's the first one winning!"@JaValeMcGee to Kostas Antetokounmpo 💀 pic.twitter.com/JIz0RoCsVJ — Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020

Les preuves vivantes qu'il ne faut jamais cesser de croire en vos rêves.