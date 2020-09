Chris Paul et Carmelo Anthony, une réunion possible chez les Knicks ?

Les New York Knicks vont lancer une période de reconstruction. Pour ce chantier, le nouveau président Leon Rose a décidé de faire confiance à Tom Thibodeau au poste de coach. Et désormais, les dirigeants new-yorkais vont devoir réaliser des modifications au sein de l'effectif. Pour l'instant, il s'agit d'un jeune groupe sans leader. Et lucides sur cette situation, les Knicks se trouvent à la recherche d'éléments expérimentés. Avec cette idée en tête, il se dit qu'un retour de Carmelo Anthony, libre après son passage aux Portland Trail Blazers, serait à l'étude. Et selon les informations du journaliste de SNY Ian Begley, New York peut réussir à séduire Melo en lui associant Chris Paul !

Chris Paul, le respect retrouvé

Brillant cette saison à l'Oklahoma City Thunder, le meneur ne sera pas forcément retenu dans l'hypothèse d'une belle offre. Ainsi, New York peut totalement mettre en place un trade. Mais est-ce vraiment intéressant de sacrifier des atouts pour un joueur de 35 ans ? Sur cet exercice, CP3 a prouvé qu'il était performant et précieux au sein d'un jeune effectif. Et avec en plus la possibilité de récupérer Anthony, de retour à un bon niveau avec les Blazers, cette piste peut séduire. Mais les deux joueurs ont-ils vraiment envie de ça ? Pour rappel, Chris Paul reste sous contrat jusqu'en 2021 (avec une option jusqu'en 2022) à OKC. Et de son côté, Carmelo Anthony a sûrement envie de jouer le titre et a affiché son intention de rester à Portland. A suivre...