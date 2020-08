Une autre équipe surveille Carmelo Anthony de près

Alors que Carmelo Anthony espère rester aux Portland Trail Blazers, les New York Knicks aimeraient le faire revenir au bercail.

Carmelo Anthony revient en grâce. Ringardisé pendant un an, descendu pour son individualisme et placardisé par les franchises NBA, il ne trouvait aucune offre. Jusqu’à ce que les Portland Trail Blazers lui laissent sa chance. Depuis, l’ancien All-Star a démontré qu’il était tout à fait capable de se plier dans un collectif et de contribuer au succès d’un groupe. 15 points de moyenne pendant la saison régulière. Même tarif en playoffs. Le revoilà la mode.

Melo veut évidemment rester en NBA au moins un an de plus. Et il sait déjà où. Il aimerait poursuivre l’aventure avec la franchise de l’Oregon. Logique. Mais si jamais les Blazers venaient à passer leur tour, une autre équipe est sur les rangs.

Le souhait de Carmelo Anthony pour la saison prochaine

Selon le Post, les New York Knicks gardent un œil sur leur ex-superstar. Leon Rose, le nouveau Président, viserait même Carmelo Anthony depuis sa prise de fonction en mars dernier. Le dirigeant représentait le joueur lorsqu’il travaillait pour l’agence CAA. Anthony connaît aussi bien Tom Thibodeau, le nouveau coach, et Mike Woodson, son ancien entraîneur qui retrouve un poste d’assistant.

Ça fait de nombreuses connexions. Mais est-ce vraiment dans l’intérêt du joueur de 36 ans ? Les Knicks ont une place pour lui dans le cinq majeur mais ils ne seront probablement pas à même de jouer les playoffs l’an prochain. Et à ce stade de sa carrière, c’est tout de même plus intéressant d’évoluer pour une formation compétitive.