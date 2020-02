Les résultats des matches de la nuit en NBA, celle de Luka Doncic

Hawks @ Cavs : 105-127

Pistons @ Magic : 112-116

Wizards @ Knicks : 114-96

Bucks @ Pacers : 111-118

Raptors @ Nets : 91-101

Blazers @ Grizzlies : 104-111

Hornets @ Wolves : 115-108

Kings @ Mavs : 111-130

Heat @ Jazz : 101-116

Warriors @ Suns : 106-112

Lakers @ Nuggets : 120-116

---

- Luka Doncic faisait son retour cette nuit avec les Mavs, après avoir manqué les 7 derniers matches. Le Slovène s'est dit qu'il allait rappeler à tout le monde pour quelle raison Dallas était dans la course aux playoffs cette saison : lui. Doncic a frappé fort tout de suite contre les Kings, avec une copie à 33 points et 12 rebonds en une demi-heure pour mettre son équipe sur la bonne voie; Kristaps Porzingis, qui a sorti quelques matches costauds au scoring en l'absence de son camarade, y est encore allé de ses 27 points, avec 13 rebonds, 5 passes et 3 contres. Sacramento n'a pas existé...

Luka Doncic n'a en tout cas rien perdu de sa magie pendant cette période d'éloignement forcé.

"Luka Magic is BACK!"@luka7doncic is back to his old tricks early in this one 🎩!#MFFL | @MetroByTMobile pic.twitter.com/hYmRUseKfy — FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) February 13, 2020

- LeBron James ne s'est pas ménagé pour son dernier match avant le All-Star Game de Chicago où il aura à nouveau sa team. Le "King" a enregistré son 12e triple-double de la saison (il domine ce classement à égalité avec Luka Doncic) lors du déplacement des Lakers à Denver. Les 32 points, 14 passes et 12 rebonds de LeBron ont évidemment pesé lourd, mais ce sont surtout les 7 points en prolongation d'Anthony Davis (33 points) qui ont fait pencher définitivement le match en faveur des Lakers.

Nikola Jokic a manqué un peu de sang froid en prolongation, avec notamment une passe ratée à 19 secondes de la fin après avoir refusé un shoot à 3 points ouvert alors que l'écart était de... 3 points.

LeBron James a maltraité plusieurs fois le cercle cette nuit. Ah quel doux bruit quand le "Chose One" met tout ce qu'il a dans un tomar...

"He may have just broke the rim!"@KingJames dunked so hard the game stopped for a second 😳 pic.twitter.com/aRWdl2CRrS — ESPN (@espn) February 13, 2020



- La plus belle série du moment a pris fin en NBA. Les Toronto Raptors sont tombés à Brooklyn après 15 victoires de suite. Le triple-double de Kyle Lowry (12 points, 12 passes et 11 rebonds) n'a pas masqué la maladresse de l'équipe (37%). Caris LeVert (20 points) a été important dans cette première victoire des Nets contre Toronto après 6 défaites de rang face aux champions en titre.

- Giannis Antetokounmpo a eu droit à un deuxième match de congé paternité. Cette fois, les Bucks ne sont pas sortis indemnes d'une rencontre sans leur star sur le parquet d'Indiana. Malgré 6 joueurs entre 12 et 19 points, les Bucks sont tombés sur deux os : TJ Warren et Malcolm Brogdon. Le premier a inscrit 35 points à 16/19 et le second a réussi un 4e quart-temps de haut niveau pour empêcher son équipe de dilapider complètement ses 25 points d'avance et subir une 7e défaite de suite. Brogdon a inscrit 10 de ses 17 points en fin de partie.-

- Damian Lillard a dû déclarer forfait pour le All-Star Game et les concours au sortir de la défaite des Blazers à Memphis. Un revers problématique - Memphis est l'équipe que Portland chasse au classement - qui s'est accompagné de vives douleurs à l'aine pour "Dame", auteur de 20 points et 10 passes lors de cette désillusion.

C'est dans la peinture (76 points à 34 !) et en partie grâce à l'efficacité de son rookie Brandon Clarke (27 points, record égalé) et au sang froid de Ja Morant (20 points, 9 passes) que Memphis a pu réussir cette magnifique opération.

- Le Jazz a eu besoin d'une mi-temps pour rentrer dans son match contre Miami. Ensuite, Donovan Mitchell (26 pts) et Rudy Gobert (16 points, 20 rebonds) ont fait le job pour permettre à Utah de signer une 4e victoire consécutive.

- Les Cavs restaient sur 12 défaites de suite à domicile. Une piteuse série qui a pris fin cette nuit lors de la venue d'Atlanta. Le double-double de Tristan Thompson (27 points, 11 rebonds) et le record de points en carrière de Larry Nance (23) ont été précieux.

- Orlando a dû passer par la prolongation pour se défaire de Detroit. Aaron Gordon (25 pts) et Markelle Fultz (22 pts, 10 pds) ont été les plus en vue dans une partie où le Magic a compté jusqu'à 22 points d'avance. Evan Fournier a lui inscrit 19 points.

Sekou Doumbouya n'est toujours pas dans les petits papiers de son coach en ce moment. Le Français est sorti du banc pendant 13 minutes pour 4 points et 4 rebonds à 1/6.

- Les Wizards continuent leur push pour les playoffs. Sur le parquet du Madison Square Garden, Bradley Beal (30 points) a tracté Washington pour une victoire acquise dans le 4e quart-temps avec un écart un peu trompeur. Ian Mahinmi a fini avec 9 points et 10 rebonds, alors que Frank Ntilikina est entré 11 minutes pour 0 point et 3 passes.

- D'Angelo Russell a dû composer sans Karl-Anthony Towns, touché au poignet, pour son premier match à domicile avec les Wolves. Si Minnesota a mené pendant trois quart-temps contre les Hornets, Charlotte a pris le dessus par la suite, notamment grâce à Devonte' Graham (28 pts) et Malik Monk (25 pts). Russell, lui, a inscrit 26 points et 11 passes.

- Shooter à 51% n'a pas suffi pour les Warriors, battus à Phoenix malgré une belle résistance. Andrew Wiggins a ramené Golden State à 4 points à 45 secondes de la fin sur un shoot à 3 points et Damion Lee a eu l'opportunité de réduire encore l'écart dans la foulée, mais les Suns ont finalement pu passer des dernières secondes un peu plus sereines. Avec 22 victoires avant le break du All-Star Game, Phoenix a déjà dépassé son total de la saison dernière. Devin Booker, 27 points cette nuit, n'y est évidemment pas étranger.

-