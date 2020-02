Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Pistons : 87-76

Nets @ Pacers : 106-105

Hawks @ Magic : 126-135

Wolves @ Raptors : 126-137

Kings @ Bucks : 111-123

Jazz @ Mavs : 123-119

Spurs @ Nuggets : 120-127

Heat @ Warriors : 113-101

Suns @ Lakers : 100-125

---

- Spencer Dinwiddie est la preuve vivante que l'on peut passer à côté de son match en termes d'adresse (0/7 à 3 points, 4/15 en tout), mais garder assez de sang froid pour assassiner un adversaire à 5 secondes de la fin. Les Pacers ont fait les frais de l'ADN clutch du meneur des Brooklyn Nets cette nuit. Un petit défi avec Malcolm Brogdon et BANG, nothing but net.

C'est fou à quel point Dinwiddie arrive à être le patron de cette équipe lorsque Kyrie Irving n'est pas là... Les fans des Pacers ont d'ailleurs tenté de jouer la carte Kyrie en lançant des "Kyrie hates you" à Caris LeVert, tout sourire, s'est présenté sur la ligne des lancers.

Caris LeVert cracked a smile after Pacers fans started chanting "Kyrie hates you." 😂 pic.twitter.com/c4CuzjLyg3 — SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2020

- Les Toronto Raptors ont poursuivi leur série d'invincibilité avec un 15e succès de rang glané à domicile contre les Minnesota Timberwolves. OG Anunoby a réussi sa meilleure performance en carrière avec 25 points et 12 rebonds, aidé par l'influence de Kyle Lowry (27 points, 11 passes), rayonnant lui aussi. La première apparition de D'Angelo Russell avec les Wolves ne sera donc pas accompagnée d'une victoire. Le nouvel arrivant a joué 32 minutes pour 22 points et 5 passes, pendant que son ami Karl-Anthony Towns a fini en double-double (23 points, 10 rebonds et 7 passes). Après avoir interrompu une série de 13 défaites de rang, Minnesota repart dans la colonne des L. On notera que Ryan Saunders a utilisé un cinq avec trois nouveaux joueurs au côté d'Okogie et KAT : Juancho Hernangomez, Malik Beasley et donc D-Lo.

- Vous connaissez le coup de fil à un ami de "Qui veut gagner des millions ?" Jamal Murray a eu recours au "coup de fil à son papa" à la mi-temps du match entre Denver et San Antonio après deux premiers quart-temps loupés. Murray gagne déjà des millions et avait simplement besoin de mots d'encouragement. La tactique a fonctionné puisque les Nuggets ont comblé 23 points de retard pour l'emporter avec un Jamal Murray en feu (14 de ses 26 points inscrits dans le 4e QT).

- Andre Iguodala était de retour sur les terres de ses exploits cette nuit. Pour son premier match avec le Miami Heat, "Iggy" a dû affronter les Warriors sur un parquet qu'il n'a finalement jamais pu fouler en tant que joueur de Golden State. Le Heat, porté par Jimmy Butler (21 points, 10 rebonds), efficace après avoir manqué quelques matches pour soigner son épaule, s'est imposé sans grand mal. Iguodala a joué 17 minutes en sortie de banc pour 2 points, 5 rebonds et 2 passes.

Avant la rencontre, les Warriors lui ont rendu hommage et Klay Thompson, qui a perdu contre Stephen Curry au pierre, feuille, ciseaux, a pris le micro pour célébrer la venue du MVP des Finales 2015.

- Le match le plus vilain de la nuit était à chercher du côté de Detroit. Non pas parce que les Hornets, victorieux, et les Pistons, ont fini sur un petit score (87-76) - ça on peut le tolérer si c'est synonyme de grosse baston défensive - mais plutôt parce que les deux équipes ont shooté à 35 et 37%, pour une petite purge qui a quand même permis à Charlotte de stopper sa série de 5 défaites.

Du côté de Detroit, Sekou Doumbouya a joué 19 minutes en sortie de banc pour 4 points, 4 rebonds et une adresse déficiente (2/8). On préfère voir le rookie français dans le cinq, il y est généralement plus à son aise...

- Les Los Angeles Lakers avaient perdu trois de leur quatre derniers matches au Staples Center. Ils sont repartis du bon pied en gérant sans le moindre problème les Phoenix Suns. Même pas besoin d'un LeBron James de compet' (17 points, 9 passes et 8 rebonds), puisque Rajon Rondo a sorti son meilleur match de la saison (23 points et 6 passes) et qu'Anthony Davis a fait le boulot à l'intérieur (25 points, 10 rebonds).

Elie Okobo a joué un peu plus d'un quart d'heure en sortie de banc sans laisser une trace inoubliable sur cette rencontre (0 point, 2 rebonds et 1 interception).

Sinon, Kyle Kuzma devrait jouer au loto.

Et Cam Johnson devrait moins shooter et un peu plus attaquer le cercle. JaVale McGee ne dira pas le contraire.

CAM JOHNSON OVER JAVALE 😳 pic.twitter.com/AbC2qU75R9 — SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2020

- Les Milwaukee Bucks ont fêté comme il se doit la naissance du fils de Giannis Antetokounmpo quelques heures avant le match face aux Kings. En l'absence de leur "Greek Freak", les joueurs de Mike Budenholzer ont cravaché face à Sacramento, mais les lieutenants du MVP ont accéléré quand il le fallait dans le 4e quart-temps, notamment Eric Bledsoe, dont les deux paniers à 3 points consécutifs en début de quart-temps ont fait la différence.

- Dallas continue de déprimer en l'absence de Luka Doncic. Les Mavs ont subi leur troisième défaite en quatre matches, cette fois à domicile contre le Jazz. Rien de honteux là-dedans, mais la dynamique n'en est pas moins inquiétante. Dallas a tout de même réussi un joli run en deuxième mi-temps pour recoller au score après s'être fait écarteler pendant deux quart-temps. Rudy Gobert a réussi un perfect (7/7) pour agrémenter son double-double (17 points, 16 rebonds), mais c'est Jordan Clarkson qui a été le plus productif offensivement pour Utah avec 25 points et 8 passes à 10/17. A Dallas, Tim Hardaway Jr (33 points) et Kristaps Porzingis (28 pts) ont fait ce qu'ils ont pu.

- Orlando restait sur cinq défaites de rang à la maison et est actuellement sur une dynamique très, très poussive. Le Magic est sorti de ses habitudes défensives pour repartir de l'avant à domicile lors de la venue des Atlanta Hawks. Dans un style offensif pas très habituel, les hommes de Steve Clifford ont dominé leurs visiteurs avec Aaron Gordon (26 points), Nikola Vucevic (24 pts) et Evan Fournier (22 pts) pour gérer le gros de l'attaque.