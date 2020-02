D'Angelo Russell n'aura été un joueur des Golden State Warriors que pour 33 matches. Envoyé chez les Minnesota Timberwolves en échange, notamment, d'Andrew Wiggins, le meneur All-Star était au coeur de rumeurs de trade depuis longtemps et il n'était même pas certain qu'il débute la saison avec les Dubs. Il a pourtant fait le job en l'absence de Klay Thompson, puis de Stephen Curry, pendant des mois difficiles pour une équipe autant habituée à la gagne que Golden State. Steve Kerr est revenu vendredi sur le départ de Russell et sur ce qu'impliquait son arrivée à l'époque.

"Pour être tout à fait honnête, sa compatibilité dans l'équipe était discutable dès le jour où on l'a signé. Personne n'a jamais dis le contraire. Quand vous avez déjà Stephen Curry et Klay Thompson dans l'équipe et que vous ajoutez un arrière qui a besoin du ballon, vous pouvez vous poser la question de la compatibilité. C'est pour ça qu'il y avait des rumeurs de trade avant même le début de la saison. Je pense que D'Angelo a compris ça quand il a signé, notre organisation aussi. On a eu quinze matches pour voir ce que ça donnait. Malheureusement, ça a volé en éclats quand Steph s'est blessé. On a quand même pu se faire une idée en termes de positions. Je pense que l'autre joueur (Andrew Wiggins) fait davantage sens pour nous. A vrai dire, dans ce cas, je pense que ça a davantage de sens pour les deux équipes. Je suis heureux pour D'Angelo Russell, il va trouver une bonne situation pour lui à Minneapolis. Omari Spellman et Jacob Evans auront eux aussi je pense l'opportunité de bien jouer là-bas et d'y réussir", a expliqué le coach des Warriors dans des propos captés par The Athletic.

Pour rappel, D'Angelo Russell était arrivé à Golden State durant l'intersaison, dans le cadre d'un sign and trade avec les Brooklyn Nets. Kevin Durant avait fait le chemin inverse.