D’Angelo Russell aux Wolves, Andrew Wiggins aux Warriors !

Et voici le premier mouvement important de la soirée ! Comme pressenti, les Golden State Warriors ont trouvé preneur pour D'Angelo Russell. Annoncé sur le départ, le meneur de jeu va ainsi rejoindre les Minnesota Timberwolves, qui le courtisent avec insistance pour l'associer à Karl-Anthony Towns depuis des mois. Pour récupérer l'ancien joueur des Los Angeles Lakers, les Wolves ont accepté de sacrifier Andrew Wiggins, un choix au premier tour de la Draft NBA 2021 (protégé Top 3) et un choix au second tour en 2021. Dans le même temps, Jacob Evans et Omari Spellman vont également prendre la direction de Minnesota. Une information rapportée par le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowsi.

Pour les Wolves, récupérer Russell était devenu très important. En effet, la franchise enchaîne les mauvais résultats et devait donc réagir. Avec le meneur, cette équipe peut entamer un nouveau cycle. Surtout que KAT va être probablement ravi de voir l'un de ses potes débarquer. Dans le même temps, ce mouvement est très intéressant pour les Warriors ! Surtout pour l'avenir et cela sans même parler des choix de Draft. En effet, il ne s'agit pas d'un secret, il était difficile d'imaginer un futur brillant pour D'Angelo Russell à Golden State avec les retours attendus de Stephen Curry et Klay Thompson, blessés. Alors qu'Andrew Wiggins peut - pas au niveau du talent - prendre le rôle occupé précédemment par Kevin Durant. Sur le papier, c'est en tout cas bien plus complémentaire !