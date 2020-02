D’Angelo Russell : Les Warriors ont stoppé les négociations avec les Wolves

Les Timberwolves sont très actifs à l’approche de la deadline des trades NBA. Impliqués dans de nombreuses rumeurs, ils sont passés à l’action en cédant Robert Covington – mais aussi plusieurs autres joueurs – dans un échange à quatre équipes avec donc les Rockets, les Hawks et les Nuggets. Le plus important de ce transfert, c’est le tour de draft de Brooklyn récupéré via Atlanta. Ce pick supplémentaire est éventuellement un atout de plus à offrir aux Warriors pour D’Angelo Russell.

Le meneur All-Star, grand ami de Karl-Anthony Towns, serait la cible prioritaire de la franchise de Minneapolis. Mais pour l’instant, les négociations sont au point mort. Shams Charania de The Athletic rapportait même que les discussions ont été coupées par Golden State pendant la nuit. Les Warriors n’étaient donc pas satisfait des assets proposés par les Wolves pour Russell.

Minnesota peut offrir Andrew Wiggins et/ou Gorgui Dieng mais aussi son pick. Et donc désormais celui des Nets (voire même éventuellement des jeunes joueurs récupérés aux Nuggets). Est-ce que ça sera suffisant pour convaincre Golden State ? Rien n’est moins sûr. D-Lo est sous contrat jusqu’en 2023. Les Californiens n’ont donc aucune raison de se presser.