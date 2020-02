On savait à peu près qui allait bouger (Clint Capela et Robert Covington) et où, mais il manquait encore le nombre d'équipes et quelques noms. Adrian Wojnarowski d'ESPN a révélé le détail du premier gros trade pré-deadline de la saison en NBA. Quatre teams sont donc impliquées : Houston, Minnesota, Atlanta et Denver. Voici le détail de l'opération et qui récupère quoi.

Les Atlanta Hawks récupèrent Clint Capela et Nene.

Houston récupère Robert Covington, Jordan Bell et un 1er tour de Draft.

Minnesota récupère Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt et un 1er tour de Draft (d'Atlanta, qui appartenait auparabant à Brooklyn).

Denver récupère Noah Vonleh, Shabazz Napier, Gerald Green et Keita Bates-Diop.

Si les choses en restent là, ce qui n'est pas encore sûr puisque tout le monde a encore le temps de rebondir, on notera l'approche très YOLO des Houston Rockets. Clint Capela était un titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons et un pivot très estimable bien que pas forcément en adéquation avec leur jeu. En lâchant aussi Nene dans l'opération, les Texans se privent de deux postes cinq et ne disposent pour l'heure plus que de Jordan Bell, arrivé cette nuit, Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein comme éléments pouvant faire le job en dehors de PJ Tucker dans du small ball. En revanche, récupérer Robert Covington, bon shooteur et défenseur estimable, est un joli coup.

Les Hawks tiennent leur rim-runner pour collaborer avec Trae Young à l'avenir en la personne de Clint Capela.

Les Wolves viennent de trader le joueur dont Karl-Anthony Towns était le plus proche dans le vestiaire, ce qui n'est pas un signe très positif. Les joueurs récupérés sont par contre intéressant, particulièrement les Nuggets Malik Beasley et Juancho Hernangomez, utiles dans le rotation des Nuggets, et Evan Turner, dont l'expérience et les qualités de playmaker ne seront pas de trop.

Denver devrait encore bouger dans les jours qui viennent selon Woj et rien ne garantit que Vonleh, Napier, Gerald Green et Bates-Diop, qui ne sont pas d'immenses améliorations par rapport aux partants, seront encore là dans 24 heures.

Restez connectés, ça va bouger !