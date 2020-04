Daishen Nix, encore un gros talent volé à la NCAA !

L'exode continue ! Après Jalen Green et Isaiah Todd, la NCAA voit un troisième talent lui préférer la G-League. Daishen Nix, le meneur du lycée de Trinity International à Las Vegas, a annoncé son désengagement de UCLA pour rejoindre l'antichambre de la NBA et commencer à y gagner sa vie.

Daishen Nix ne va évidemment pas n'importe où en G-League. Selon Yahoo Sports, il va justement évoluer dans la fameuse Select Team où Green et Todd, qui figuraient eux aussi parmi les meilleurs lycéens du pays, ont signé pour la saison 2020-2021. Nix - dont le nom de famille semble le destiner à atterrir à New York un jour ou l'autre - bénéficiera des mêmes conditions que ses camarades, à savoir une bourse à utiliser quand bon lui semblera pour suivre un cursus universitaire et un salaire annuel à 6 chiffres.

La Select Team envisage d'ailleurs de miser sur trois coaches expérimentés pour encadrer cette équipe composée de jeunes talents, mais aussi de vétérans : Sam Mitchell, David Fizdale et Brian Shaw. Tout ce petit monde pourrait se retrouver à la Mamba Sports Academy créé par Kobe Bryant pour s'entraîner tout au long de la saison.

Daishen Nix est le meneur le plus coté de sa classe d'âge et était envisage dans les lottery picks pour la Draft 2021.