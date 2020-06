Damian Lillard, une star qui se fond dans les manifs

Plusieurs joueurs NBA ont participé aux manifestations dans le sillage du mouvement Black Lives Matter ces derniers jours. Pour la plupart, le risque d'être pris à partie par les forces de l'ordre est réel, puisqu'ils se fondent complètement dans la foule. Damian Lillard fait partie de ceux-là.

Le meneur des Portland Trail Blazers était dans la rue jeudi, pour défiler et protester contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis.

Impossible de savoir qu'il s'agit d'une superstar de la NBA. Si des basketteurs de 2 mètres ou plus passent rarement inaperçus, ce n'est pas le cas de Lillard et son mètre 88, masqué pour respecter autant que possible les recommandations sanitaires autour du Covid-19.

Damian Lillard a filmé sa présence, qui a forcément donné du baume au coeur des autres participants.