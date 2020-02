C’est le sprint final pour accrocher le top-8 de la Conférence Ouest. Une course que les Blazers ont pris l’habitude de très bien négocier. Mais pour ça, il faut être en forme et l’infirmerie ne cesse de se remplir à Portland. En plus des deux titulaires Jusuf Nurkic et Zach Collins, c’est maintenant Damian Lillard qui est forfait. Selon un journaliste de l’Oregon, le meneur All-Star pourrait même manquer trois ou quatre matches en raison d’une blessure à l’aine.

C’est un très gros coup dur pour les Blazers. Lillard marchait sur l’eau avant de se blesser, avec plusieurs performances d’exception. S’ils sont encore dans la course aujourd’hui, c’est grâce à lui. Mais l’écart se creuse. Les Grizzlies, huitièmes, ont trois victoires d’avance sur leurs principaux poursuivants, à savoir les joueurs de Terry Stotts. Surtout que Portland a perdu contre Memphis mais aussi New Orleans (dixième) juste avant le break.

Damian Lillard tourne à 29 points et 8 passes depuis le début de la saison. Un apport très difficile à remplacer. Carmelo Anthony, C.J. McCollum, Hassan Whiteside ou encore le jeune Anfernee Simons vont devoir hausser leur niveau de jeu pendant au moins une semaine. Les Blazers affrontent justement les Pelicans ce soir...