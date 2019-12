La NBA a communiqué mardi soir sur l'état de santé de David Stern. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Victime d'une hémorragie cérébrale et opéré en urgence la semaine passée, l'ancien patron de la NBA est toujours dans un état critique. Le prédécesseur d'Adam Silver était dans un restaurant de Manhattan au moment de l'incident.

"David Stern est soigné et entouré de ses proches. Sa famille et l'ensemble de la NBA apprécie le formidable élan de soutien qui lui est témoigné. Nos pensées et nos prières continuent d'aller à David Stern et à sa famille", a indiqué la ligue.

Avant de passer la main en 2014, Stern avait officié pendant 30 ans comme commissioner de la NBA, entre 1984 et 2014.