Exit Deandre Ayton, welcome Nicolo Melli.

NBA just announced Pels forward Nicolo Melli (Italy) will play in the Rising Stars Game tomorrow for Team World. He replaces Deandre Ayton (Bahamas). — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 13, 2020

Absent des deux derniers matches des Phoenix Suns, Deandre Ayton va manquer le Rising Stars Game. Gêné par une cheville, il va être remplacé dans la Team World par Nicolo Melli. Un coup dur pour la NBA tant le Bahaméen enchaînait les belles prestations depuis son retour. Après avoir manqué 25 matches (vive la NBA…) pour un contrôle positif à un diurétique, il tourne à 18,7 pts, 12 rbds et 1,6 ctr. Il restait d’ailleurs sur un 28 & 19 samedi dernier qui avait impressionné son adversaire du jour, Nikola Jokic.

L’ailier fort des New Orleans Pelicans réalise une saison rookie solide, à 6,1 pts et 2,8 rbds en un peu plus de 15 minutes par match.

Bref, on a rien contre Nicolo Melli, mais pas sûr qu’on ait gagné au change.