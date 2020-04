DeMar DeRozan a été la principale pièce récupérée par les San Antonio Spurs lors du transfert de Kawhi Leonard aux Toronto Raptors. Les Texans ont refusé de lancer de suite un processus de reconstruction et ils ont donc réussi à obtenir un autre All-Star, bien que moins fort, en échange. Mais malgré quelques belles performances individuelles du natif de Los Angeles, l’équipe peine à décoller depuis deux ans. Les éperons étaient d’ailleurs bien partis pour manquer les playoffs cette saison, et ce pour la première fois depuis 1997. Pour DeRozan, il est peut-être temps d’aller voir ailleurs. Surtout si ses dirigeants refusent de lui offrir une extension au montant qu’il estime correct.

« DeRozan n’est pas heureux à San Antonio », assure Jabari Young. « L’attaque ne tourne pas bien et il y a de nombreux problèmes. L’expérience n’a pas fonctionné. »

Les rumeurs datent d’avant l’arrêt de la saison. Une suspension qui devrait réduire considérablement les bénéfices de la ligue, et donc le Salary Cap et, par effet ricochet, les sommes proposées aux joueurs libres cet été. DeMar DeRozan peut tester le marché en renonçant à 27 millions de dollars. Ça paraît tout de même peu probable. Malheureux ou non, il est susceptible qu’il reste à San Antonio. Au moins quelques mois de plus.