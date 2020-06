Dennis Rodman fait une bourde magnifique avec un footballeur italien

Vous connaissez sans doute déjà le concept de Cameo, ce site qui permet aux fans de payer pour recevoir une dédicace ou un message vidéo de la part d'une star. Fan de NBA, l'attaquant italien de football Andrea Petagna ne s'attendait sans doute pas à ce que les 600 dollars qu'il a dépensés pour cette interaction virtuelle avec Dennis Rodman débouche sur ce résultat.

En Italie, le prénom Andrea est généralement masculin, alors qu'aux Etats-Unis, en France et dans la plupart des autres pays, il est identifié comme féminin. Dennis Rodman n'a pas enquêté sur son interlocuteur et en a déduit qu'il s'adressait à une jeune joueuse de football.

Du coup, dans son message, "The Worm" a utilisé des termes comme "honey" et a prédit à Petagna qu'il jouerait un jour contre sa fille, Trinity Rodman, l'une des joueuses américaines les plus prometteuses sur le circuit universitaire.

En fan ultime de Dennis Rodman, Andrea Petagna n'a pas osé lui faire remarquer son erreur, lui préciser qu'il jouait en Serie A italienne, dans l'un des meilleurs championnats du monde, et n'avait aucune chance d'affronter sa fille un jour en match officiel...