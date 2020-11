Une nouvelle preuve de l’impact incroyable de Dennis Rodman en NBA

Dennis Rodman a fait un paquet de gaffe tout au long de sa carrière en NBA. Mais il était particulièrement déchaîné lors de son passage éphémère aux San Antonio Spurs. Il n’est resté que deux saisons dans le Texas, le temps de faire craquer Gregg Popovich, alors assistant GM chez les éperons.

Clairement, « The Worm » ne voulait pas jouer pour San Antonio. Et il le faisait comprendre à sa manière. En multipliant les frasques. Notamment lors de la saison 94-95, sa deuxième avec les Spurs. Les dirigeants ont été contraints de le suspendre plusieurs fois. Un manque de discipline du bonhomme qui passait mal. Très mal.

En plus des sanctions à son encontre, Dennis Rodman s’était aussi blessé à l’épaule lors d’un accident de moto… en tout et pour tout, il a donc joué 49 matches. Avec à la clé, 40 victoires pour les Spurs ! L’homme qui fait la différence. Mais ce n’est pas ça le plus fou dans l’histoire.

Dennis Rodman : Rebel Without a Pause

Il n’a débuté que 26 rencontres sur cette saison. Pour 7 points et plus de 16 rebonds de moyenne. Mais Dennis Rodman avait tellement d’impact sur le succès de son équipe qu’il a tout de même été nommé dans l’une des trois équipes All-NBA. Vous imaginez, aujourd’hui, un joueur dans un cinq de la saison avec seulement 49 matches au compteur dont 26 titularisations ? Avec 7 points de moyenne ?

Impossible. Mais c'est-à-dire à quel point Rodman pesait. Un joueur vraiment unique. Pour la petite histoire, lassé, Popovich a fini par l'envoyer aux Chicago Bulls en l'échange de Will Perdue, un joueur nettement moins percutant. Mais plus stable aussi. Avec la suite que l'on connaît pour les taureaux.