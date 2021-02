Dennis Schroder, un retour qui change tout pour les Lakers

Après une série de 4 défaites consécutives, les Los Angeles Lakers ont retrouvé la victoire face aux Portland Trail Blazers (102-93). Durant cette période difficile, les Angelenos ont souffert de l'absence d'Anthony Davis, toujours blessé. Et l'indisponibilité de Dennis Schroder a aussi plombé les Californiens.

Mis à l'écart en raison du protocole lié au Covid-19, l'Allemand a cruellement manqué à son équipe. Et son retour, la nuit dernière, a été très précieux pour son équipe. Avec 22 points, le meneur a été déterminant avec plusieurs actions décisives en seconde période.

"Rien que son énergie, ça donne une vraie étincelle au sein de l'équipe. Et surtout, il y a aussi son côté compétiteur. Son retour dans notre équipe représente énormément pour notre équipe. C'est donc énorme", a reconnu LeBron James.

"Mon absence ? La NBA, je crois, doit faire mieux. Mes partenaires et mes coaches m'ont manqué. La routine tout simplement, de m'entraîner et de jouer. J'espère ne plus vivre ça", a ainsi confié Dennis Schroder, qui n'a pas été testé positif.