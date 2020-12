Dennis Schroder, les Lakers tentent déjà de le prolonger…

Afin d'anticiper le départ de Rajon Rondo, qui a ensuite signé aux Atlanta Hawks, les Los Angeles Lakers ont misé sur Dennis Schroder. Arrivé chez les Californiens via un trade en provenance de l'Oklahoma City Thunder, le meneur va avoir des responsabilités importantes cette saison.

Et visiblement, les Angelenos croient beaucoup en lui ! En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Lakers ont déjà entamé des discussions pour une prolongation de contrat, qui expire au terme de cet exercice.

Pour tenter de le convaincre, les dirigeants californiens ont même dégainé une première offre concrète. Un contrat à 33,4 millions de dollars sur deux ans. Il s'agit d'ailleurs de l'offre max possible pour les Lakers avant le 16 février. Mais Schroder a refusé cette proposition. Le meneur a des exigences plus élevées.

La condition posée par Dennis Schröder pour rejoindre les Lakers

"Prolonger avec les Lakers ? J'aimerais vraiment le faire. Mais il faut que l'accord soit bon pour les deux parties", a répondu Dennis Schroder devant les médias.

Avec un salaire actuel à 15,5 millions de dollars par an, le joueur de 27 ans attend donc un contrat plus important. Et après février, les Lakers pourront lui proposer une offre plus intéressante. On parle d'un deal avec un salaire à 18,6 millions de dollars pour 2021-2022. Sur le papier, un accord semble bien plus envisageable dans ces conditions.

En tout cas, pour le moment, Dennis Schroder donne satisfaction avec les Angelenos. Intéressant malgré la défaite contre les Los Angeles Clippers, il a été bon lors de la victoire face aux Dallas Mavericks à Noël. On comprend donc totalement les intentions des dirigeants des Lakers.