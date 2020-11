La condition posée par Dennis Schröder pour rejoindre les Lakers

Les Los Angeles Lakers figurent parmi les vainqueurs de l’intersaison. Ils ont multiplié les mouvements pour finalement se retrouver avec Dennis Schröder, Wesley Matthews, Montrezl Harrell ou Marc Gasol en renforts. Solide.

Par contre, tous ne sont pas venus jouer pour se fonder dans n’importe quel rôle. Pas Schröder en tout cas. Le meneur allemand est arrivé avec ses exigences. Ou plutôt une requête : celle de débuter les matches dans le cinq majeur.

« C’était une condition pour moi », insiste-t-il auprès du média allemand le Hamburger Morgenpost. Ça a toujours été le plan. Acquérir de l’expérience à Oklahoma City pendant un ou deux ans puis redevenir un starter. »

Dennis Schröder évoluait dans le cinq des Hawks lors de ses deux dernières saisons à Atlanta, juste avant de rejoindre OKC où il a alors assumé un rôle de sixième homme. Avec brio d’ailleurs, puisqu’il compilait 17 points de moyenne sous la tunique du Thunder. En 144 matches.

On pensait le retrouver avec un statut similaire chez les champions en titre. Il semblerait donc que non. Schröder devrait être dans le cinq au côté de LeBron James. Les deux devraient se partager la création du jeu. Du moins, en théorie. Dans les faits, des ajustements se feront éventuellement au fur et à mesure des matches.

