Anthony Davis, son indisponibilité augmente… et les craintes aussi

Soirée difficile pour les Los Angeles Lakers. Battue par les Brooklyn Nets (98-109), la franchise californienne a surtout appris une mauvaise nouvelle avec Anthony Davis. Souffrant d'une "tendinite au niveau du talon d’Achille", l'intérieur avait été annoncé absent pour 2 à 3 semaines.

Au terme de cette période, le staff médical des Lakers devait faire un point avec la star pour envisager son retour. Mais les Angelenos n'ont finalement pas eu besoin d'attendre pour l'écarter pour un temps plus important.

En effet, les champions NBA en titre ont d'ores et déjà annoncé l'indisponibilité de Davis pour les 4 prochaines semaines. Sans surprise, les Lakers refusent de prendre le moindre risque avec la santé du talent de 27 ans.

Cependant, cette longue absence déjà assurée ne rassure vraiment pas. On le sait, un problème au talon d'Achille n'est jamais anodin et peut totalement pourrir la suite de la saison d'AD. Et Los Angeles, dans la quête d'un back-to-back, aura cruellement besoin de lui en Playoffs.

Autant dire que les Lakers vont devoir croiser les doigts pour que cette période de repos soit efficace. Car si LA peut se passer d'Anthony Davis en saison régulière, sa présence reste indispensable pour viser le titre.

