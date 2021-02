Des nouvelles d’Anthony Davis, les Lakers vont devoir se passer de lui

Blessé au mollet et au tendon d'Achille, l'intérieur Anthony Davis sera forfait lors des deux ou trois prochaines semaines.

Le temps des blessures est revenu pour Anthony Davis. Après avoir été plutôt épargné la saison dernière, celle du titre pour les Los Angeles Lakers, l’intérieur All-Star multiplie les petits bobos depuis la reprise. Dont une qui peut faire craindre le pire : une tendinite au niveau du talon d’Achille.

Absent quelques matches, AD est revenu un peu à la hâte pour défier les Denver Nuggets. Ce qui devait arriver arriva : il a aggravé sa blessure. Mais pas de déchirure, ce qui reste le plus important. Selon ESPN, il s’est aussi fait mal au mollet (entorse).

Anthony Davis encore touché au tendon d’Achille, ça commence à être inquiétant

Résultat, Anthony Davis sera indisponible lors des deux ou trois prochaines semaines. Il ne rejouera pas avant le break de début mars. Cette fois-ci, il est fort probable que les Lakers ne prennent aucun risque et reposent leur star le plus longtemps possible. Ils auront besoin d’un Davis en grande forme en playoffs pour faire le doublé.

Surtout que l’équipe tourne plutôt bien autour de LeBron James. Le King enchaîne les matches – comme si le temps qui passe n’avait aucune emprise sur lui. Et Dennis Schröder comme Montrezl Harrell, les deux principaux renforts de l’intersaison, peuvent aussi assurer le scoring. Il faudrait seulement veiller à ce que James ne laisse pas trop d’énergie afin que lui aussi puisse arriver frais au printemps.