Anthony Davis respecte encore plus les Warriors depuis qu’il est champion

C'est compliqué de gagner, mais c'est encore plus dur de le répéter l'année d'après. C'est le dicton qu'est en train d'apprendre Anthony Davis avec les Lakers. Champion NBA dans la bulle, AD a enfin remporté son premier titre l'an passé après des saisons galère aux Pelicans. Il va désormais falloir répéter la chose, dans un contexte normal. Les Lakers sont la cible à abattre, de la même manière que l'étaient les Golden State Warriors.

Entre 2015 et 2019, les Dubs ont enchaîné trois titres et cinq finales. L'usure mentale, les blessures et la concurrence ont souvent été présents dans cette incroyable histoire. Anthony Davis en fait maintenant l'expérience et en profite pour tirer un grand coup de chapeau aux acteurs de cette dynastie.

"Tout le monde veut être champion. C'est la partie la plus compliquée. Maintenant que je le suis, tu reprends et apprécie ça. Ce qu'ils ont fait était tellement dur. C'est très compliqué de revenir et de répéter ça", dit-il.

D'ailleurs, les Warriors n'ont fait le doublé qu'à une seule reprise, en 2017 et 2018. LeBron et les Cavaliers s'étaient chargés d'anéantir les espoirs de back-to-back en 2016. Et les Raptors ceux du Three-Peat en 2019.

