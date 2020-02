Devin Booker a fortement progressé cette saison. Il a toujours marqué des points. Encore 27 de moyenne. Mais avec plus de 6 passes au compteur désormais. Surtout, il est plus efficace que jamais. 51% de réussite. Certainement plus efficace que la grande majorité des joueurs sélectionnés par les coaches pour le prochain All-Star Game. Malgré la légère montée en puissance des Phoenix Suns, encore en course pour les playoffs, et malgré ses excellentes prestations individuelles, il n'a pas été retenu. Et il est dégoûté.

"Ça prouve juste encore une fois que la NBA est bien différente de celle que j'ai connu, quand tous les meilleurs joueurs étaient au All-Star Game", a confié le jeune joueur. "Maintenant ce n'est que du divertissement, de la politique, du drama."

Alors, évidemment, c'est la frustration qui parle. Devin Booker méritait sa place tout autant qu'un Brandon Ingram ou un Chris Paul. Si ce n'est plus selon lui. Mais c'est subjectif. Il y a chaque année des joueurs snobés. Parce qu'il n'y a que 12 places par Conférence et évidemment il y a plus que 12 joueurs performants de chaque côté du pays. Il a du courage d'oser avancer le côté politique et drama de la NBA. Mais ça a toujours été comme ça. N'oublions pas non plus qu'à l'époque dont il parle, quand il a grandi, dans les années 2000, des joueurs comme Antonio Davis ou Théo Ratliff ont été invités au All-Star Game avec à peine plus de 10 points de moyenne par match juste parce qu'ils étaient des joueurs importants des meilleures équipes. Les critères n'ont pas changé.

Et puis quelle autre solution ? Les coaches sont quand même les mieux placés pour voter. Les joueurs, qui élisent les cinq majeur, font généralement n'importe quoi. Certains d'entre eux ne suivent même pas ce qui se passe dans le reste de la ligue. Ils élisent leurs potes, ou ceux qu'ils connaissent. Ce serait encore plus politisé comme vote. C'est triste, et peut-être injuste pour Booker. Il méritait d'y aller. Mais qu'il continue à faire progresser par les Suns et il y sera certainement.