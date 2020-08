En février dernier, parmi les personnalités invitées à prendre la parole lors de la cérémonie d'hommage à Kobe Bryant et aux autres victimes du drame qui lui a coûté la vie, se trouvait Diana Taurasi. Celle qui est souvent considérée comme la G.O.A.T. du basket chez les femmes, avait livré un témoignage poignant, émouvant et drôle, à la fois sur ses souvenirs du Black Mamba et de sa fille Gianna. La WNBA et sa popularisation étaient chers à Kobe et la relation qu'il avait notamment nouée avec la star de Phoenix était forte. Taurasi l'a rappelé en rendant un superbe hommage à Kobe Bryant dimanche, lors du match entre le Mercury et les Washington Mystics.

Le jour de ce qui aurait dû être le 42e anniversaire de la légende des Los Angeles Lakers, la triple championne WNBA et quadruple médaillée d'or olympique a joué toute la rencontre avec un maillot floqué du numéro 8 au nom de Bryant.

Diana Taurasi porte le numéro 8️⃣ en l'honneur de kobe Bryant 🐍❤#WNBA #WnbaFr pic.twitter.com/stqGSDgZjW — Wnba France 🇫🇷 (@WnbaFrance) August 24, 2020

Histoire de marquer le coup - et aussi parce que Phoenix n'a pas fait un début de saison canon... - Diana Taurasi, 38 ans, a sorti un gros match offensif avec 34 points et la victoire au bout. Tout à fait ce dont était capable Kobe Bryant lorsqu'il arpentait les parquets. On imagine qu'il n'aurait pas manqué de saluer celle pour laquelle il avait aussi beaucoup de respect et d'admiration.