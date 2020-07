Domantas Sabonis, blessé au pied, quitte la bulle… définitivement ?

Les Indiana Pacers se retrouvent dans une situation délicate ! Alors que le doute persiste concernant la participation de Victor Oladipo à cette fin de saison, la franchise d'Indianapolis vient de perdre Domantas Sabonis ! Depuis plusieurs jours, le Lituanien souffre du pied, plus exactement de la voûte plantaire, et ne peut ainsi pas s'entraîner. Plus exactement, il ne peut même plus poser le pied par terre. Ainsi, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, de retour de suspension, Sabonis va quitter la bulle à Disney pour consulter un spécialiste.

Indiana's Domantas Sabonis has a signficant foot injury and will leave the Orlando bubble to seek treatment from a specialist, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 24, 2020

Domantas Sabonis a tout d’un All-Star

Et pour un éventuel retour ? C'est le grand flou ! Il y a donc un vrai risque pour les Pacers d'être sans Sabonis pour cette fin de saison. Bien évidemment, il s'agirait d'un énorme coup dur pour Indiana. Cette saison, l'intérieur a pris une nouvelle dimension, au point de devenir All-Star. Avec la reprise de la compétition qui approche à grands pas (30 juillet), la présence de l'Européen pour la reprise semble en tout cas compromise. 5ème à l'Est, Indiana ne pourra pas vraiment défendre ses chances sans Domantas Sabonis et/ou Oladipo.