Victor Oladipo toujours dans l’incertitude pour sa participation à la reprise

La situation de Victor Oladipo reste particulièrement floue. Dans un premier temps, l'arrière des Indiana Pacers avait décidé de faire l'impasse sur la reprise de la NBA. En effet, après sa grave blessure, l'ancien du Orlando Magic ne voulait pas prendre de risque par rapport à ce retour express de la compétition. Puis finalement, il est revenu sur sa décision. Ainsi, le joueur de 28 ans se trouve bien dans la bulle à Disney avec ses partenaires. Pour autant, sa participation à cette fin de saison n'est pas assurée. Et malgré sa présence pour le premier match d'entraînement des Pacers, Oladipo n'a toujours pas tranché à ce sujet.

J'ai besoin de voir si mon corps et mon esprit parviennent à s'adapter au rythme d'un match. On va voir avec le temps. Mais pour l'instant, je me sens plutôt correct.

Au final, j'ai besoin de voir si ça va ou non. Bien évidemment, il s'agit d'une situation unique. Une blessure unique me concernant. Donc je ne me dis pas que je ne peux pas le faire. Juste, je connais mon corps mieux que les autres. Je sais comment je me sens", a confié Victor Oladipo pour ESPN.