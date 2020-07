Victor Oladipo a bien changé d’avis, sacré renfort pour les Pacers

En début de semaine, on apprenait que Victor Oladipo était en train de reconsidérer sa décision de ne pas jouer dans la bulle d'Orlando. Après l'annonce de son forfait initial pour préparer au mieux la saison suivante, l'arrière All-Star a bel et bien changé d'avis. En réponse à l'information dévoilée par The Athletic il y a quelques jours, Oladipo a pris la parole lors des visio-conférences organisées à Disney World Resort par la NBA.

Même s'il ne sera pas à 100% et sans doute aussi pour tacler un peu les rumeurs au sujet d'un départ possible avant la fin de son contrat, l'ancien joueur d'Orlando et OKC va bien tenter d'aider ses camarades à surprendre leur monde en Floride.

"J'ai la sensation que mon corps et ma situation continuent de s'améliorer. Il y a une forte possibilité que je joue. En tout cas, je vais clairement essayer. Je pense que vous ne réalisez pas que l'entraînement et la répétition des efforts font partie de ma rééducation. J'ai fait un choix parce que je pensais que c'était le meilleur pour ma carrière. Est-ce que j'ai eu tort ? Je ne pense pas. Venir dans la bulle, tenter de jouer contre ces gars au haut niveau, constater l'état de mon genou après une lourde charge de travail, prendre la décision de sans doute jouer finalement, est-ce que c'est mal de ma part ? Je ne pense pas", rapporte The Athletic.

Entre Oladipo et les Pacers, ça ne sent pas bon, Miami à l'affut ?

Les perspectives des Indiana Pacers changent forcément avec la possibilité de compter sur Victor Oladipo. Pour le moment 5e de la Conférence Est et destinés à affronter le Miami Heat au 1er tour des playoffs, les joueurs de Nate McMillan auront de bien meilleures chances de réussir leur campagne avec leur meilleur joueur. L'autre All-Star de l'équipe, Domantas Sabonis, sera là, au même titre que celui qui est déjà un taulier bien qu'il ne soit arrivé que l'été dernier : Malcom Brogdon.