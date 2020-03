Donovan Mitchell également testé positif au coronavirus

Après l'annonce de la suspension de la saison NBA suite à l'annonce du test positif au coronavirus de Rudy Gobert, il faut malheureusement s'attendre à ce que d'autres joueurs, qui ont été en contact avec le Français, aient également contracté le Covid-19. Langston Galloway a d'ailleurs publiquement indiqué qu'il avait peur d'avoir été infecté après avoir été en contact avec le double DPOY. Mais c'est bien au sein de la maison Jazz que les risques sont les plus grands. Et il y a bien un autre joueur qui est malheureusement impliqué dans un test positif. Selon Adrian Wojnarowski, Donovan Mitchell est le deuxième joueur NBA officiellement infecté par le coronavirus.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020