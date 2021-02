Encore une ligne de stats invraisemblable pour Draymond Green

L’impact de Draymond Green ne se lit pas vraiment dans les statistiques. Ou alors si, mais il faut oublier la colonne « point » du boxscore. Celle-ci, l’intérieur All-Star des Golden State Warriors se donne rarement la peine de la remplir. Par contre, toutes les autres sont bien noircies.

C’est vraiment un joueur atypique. Et si les chiffres ne le définissent pas, ils illustrent paradoxalement le basketteur à part qu’il représente. Nouvel exemple contre les Dallas Mavericks hier soir. Green a marqué 2 points mais sans convertir le moindre tir (0 sur 2). En revanche, il a pris 6 rebonds, distribué 15 passes décisives, volé 6 ballons et bloqué 4 tirs. Et les Warriors ont dominé les Mavericks de 7 points quand il était sur le terrain.

StatMuse a fait ses recherches : il n’y a jamais eu une ligne de statistiques de ce genre dans l’Histoire de la NBA.

Draymond Green with one of the craziest stat lines you’ll ever see.

2 PTS

6 REB

15 AST

6 STL

4 BLK

0-2 FG

He is the first player with 15+ assists, 5+ rebounds, 5+ steals in a game without making any field goals in the last 30 seasons. pic.twitter.com/yaDQBJ5KmN

— StatMuse (@statmuse) February 7, 2021