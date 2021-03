Dwyane Wade défend l’honneur de Chris Bosh, comparé à Randle

Ne manquez pas de respect à Chris Bosh devant Dwyane Wade ! Présent sur le plateau de TNT où il officie fréquemment comme consultant, D-Wade n'a pas du tout aimé qu'un internaute considère Julius Randle, nouveau All-Star avec les New York Knicks, déjà supérieur à son ancien camarade en Floride. Dwyane Wade a remporté deux titres de champion à South Beach avec Chris Bosh et il ne comprend même pas que l'on puisse mettre Randle et "CB" sur le même plan.

"Chris Bosh a été All-Star à 21 ans avec Toronto et fait 5 saisons là-bas à 22 points et 10 rebonds de moyenne et ce n'était que le premier acte de sa carrière. Après ça, il a été All-Star 6 fois à Miami en jouant avec LeBron James et moi-même, puis a été champion deux fois.

Comparer un joueur comme Randle, qui vit sa 7e saison en NBA, vient d'être appelé pour la première fois au All-Star Game et est en train de construire sa carrière, à Chris Bosh est injuste. Injuste pour lui, mais aussi pour Chris, qui est une légende de notre ligue. Ce n'est pas parce qu'il ne faisait pas de bruit et n'avait pas un jeu extravagant que ce n'était pas un grand joueur.

Cette question sur Bosh et Randle est stupide. Quiconque l'a posée doit arrêter d'être stupide".

On est assez d'accord avec Dwyane Wade sur ce coup-là. Chris Bosh a été un franchise player, un médaillé olympique et un lieutenant fantastique à Miami, sans avoir sans doute la reconnaissance qu'il méritait. Le terme "légende" est probablement un peu fort. Mais il y a fort à parier que celui qui avait dû prendre sa retraite prématurément à cause de la récurrence de caillots de sang dans son organisme sera introduit au Hall of Fame tôt ou tard.

Analyse : Chris Bosh, « Most Important Player »